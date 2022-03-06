Защитника «Химок» Жиркова заменили в первом тайме матча с «Локомотивом»

«Локомотив» встречается с «Химками» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

На 34-й минуте игры в составе гостей произошла замена. Вместо Юрия Жиркова на поле вышел Эльмир Набиуллин.