«Локомотив» — «Динамо»: все голы матча

«Динамо» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сыграло вничью с «Локомотивом» со счетом 3:3.

Голы в составе бело-голубых забили Федор Смолов, Арсен Захарян и Даниил Фомин. В составе «Локо» отличились Тин Едвай, Ян Кухта и Джирано Керк.

Предлагаем вашему вниманию все голы матча:

Смолов, 9-я минута

Едвай, 28-я минута

Захарян, 33-я минута

Фомин, 38-я минута

Кухта, 65-я минута

Керк, 72-я минута