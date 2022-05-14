«Динамо» упустило победу над «Локомотивом» и вернулось на второе место

«Динамо» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сыграло вничью с «Локомотивом» со счетом 3:3.

Железнодорожникам в дерби на «РЖД Арене» в Москве удалось отыграться со счета 1:3.

Голы в составе бело-голубых забили Федор Смолов, Арсен Захарян и Даниил Фомин. В составе «Локо» отличились Тин Едвай, Ян Кухта и Джирано Керк.

«Динамо» сравнялось по очкам с «Сочи» и по дополнительным показателям вернулось на второе место. 21 мая в заключительном туре команды разыграют второе место в чемпионате России сезона-2021/22. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

«Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ. В последнем туре команда сыграет в гостях с «Крыльями Советов».