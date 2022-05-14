Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:15

Агаларов не забил только московской тройке и повторил результат Азмуна

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото ФК «Уфа»

Гамид Агаларов забил победный гол в ворота «Арсенала» и упрочил лидерство снайперской гонке чемпионата России.

Туляки стали 12-й командой, которой в нынешнем сезоне не удалось сдержать форварда «Уфы» хотя бы в одной из игр. 21-летний нападающий не смог огорчить только три московских клуба — ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».

Агаларов повторил лучший результат премьер-лиги за последние 10 лет, который в прошлом сезоне установил Сердар Азмун. В матчах с 13 соперниками после перехода на систему «осень-весна» отличался лишь Сейду Думбья. Рекорд чемпионата принадлежит Олегу Веретенникову, который в 1993 и 1996 годах забивал 14 командам.

Футболисты, забившие 11 и более соперникам за сезон после перехода на систему «осень-весна»

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

Соперники*

2011/12

Сейду Думбья

ЦСКА

42

28

13

2020/21

Сердар Азмун

Зенит

24

19

12

2021/22

Гамид Агаларов

Уфа

28

19

12

2011/12

Александр Кержаков

Зенит

32

23

11

2013/14

Сейду Думбья

ЦСКА

22

18

11

2013/14

Юра Мовсисян

Спартак

27

16

11

2014/15

Халк

Зенит

28

15

11

2015/16

Федор Смолов

Краснодар

29

20

11

2015/16

Квинси Промес

Спартак

30

18

11

2015/16

Халк

Зенит

27

17

11

2016/17

Федор Смолов

Краснодар

22

18

11

2017/18

Квинси Промес

Спартак

26

15

11

2020/21

Артем Дзюба

Зенит

27

20

11

* Количество соперников, которым забил игрок.

На счету Агаларова 19 из 27 голов «Уфы» в чемпионате. Лидер бомбардирской гонки записал на свой счет более 70 процентов мячей своей команды и практически гарантировал себе рекорд турнира. Команда лишит своего лидера достижения, если в последнем туре забьет «Рубину» более пяти мячей. Ранее отметку в 50 процентов преодолевали лишь два футболиста «Ростсельмаша» — Дмитрий Кириченко в сезоне-2000 и Александр Маслов в сезоне-1995.

Футболисты с самым высоким процентом голов в команде в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Команда

Голы

Голы команды

%

2021/22

Гамид Агаларов

Уфа

19

27

70,37

2000

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш

14

24

58,33

1995

Александр Маслов

Ростсельмаш

18

35

51,43

1993

Виктор Панченко

КАМАЗ

21

45

46,67

2001

Андрей Федьков

Сокол

14

31

45,16

2016/17

Федор Смолов

Краснодар

18

40

45,00

2001

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш

13

29

44,83

2010

Веллитон

Спартак

19

43

44,19

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
Гамид Агаларов
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Появилась новая допинговая империя зла. Что это за страна?
«Вашингтон» снова провалился в плей-офф НХЛ. Почему бедному Овечкину так не везет? 
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Локо» — «Динамо», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
«Ростов» обыграл «Химки» и обогнал «Спартак» в турнирной таблице
«Ростов» — «Химки»: Мирзов отыграл один гол в концовке матча
«Динамо» упустило победу над «Локомотивом» и вернулось на второе место
«Краснодар» — ЦСКА: молодежь Галицкого добьет кризисную команду Березуцкого
«Локомотив» — «Динамо»: железнодорожники сравняли счет
Смородская уверена, что «Зенит» обыграет «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Динамо»: железнодорожники сравняли счет

«Локомотив» — «Динамо»: все голы матча
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости