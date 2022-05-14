Агаларов не забил только московской тройке и повторил результат Азмуна
Гамид Агаларов забил победный гол в ворота «Арсенала» и упрочил лидерство снайперской гонке чемпионата России.
Туляки стали 12-й командой, которой в нынешнем сезоне не удалось сдержать форварда «Уфы» хотя бы в одной из игр. 21-летний нападающий не смог огорчить только три московских клуба — ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».
Агаларов повторил лучший результат премьер-лиги за последние 10 лет, который в прошлом сезоне установил Сердар Азмун. В матчах с 13 соперниками после перехода на систему «осень-весна» отличался лишь Сейду Думбья. Рекорд чемпионата принадлежит Олегу Веретенникову, который в 1993 и 1996 годах забивал 14 командам.
Футболисты, забившие 11 и более соперникам за сезон после перехода на систему «осень-весна»
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Соперники*
|
2011/12
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
42
|
28
|
13
|
2020/21
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
24
|
19
|
12
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
Уфа
|
28
|
19
|
12
|
2011/12
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
32
|
23
|
11
|
2013/14
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
22
|
18
|
11
|
2013/14
|
Юра Мовсисян
|
Спартак
|
27
|
16
|
11
|
2014/15
|
Халк
|
Зенит
|
28
|
15
|
11
|
2015/16
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
29
|
20
|
11
|
2015/16
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
30
|
18
|
11
|
2015/16
|
Халк
|
Зенит
|
27
|
17
|
11
|
2016/17
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
22
|
18
|
11
|
2017/18
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
26
|
15
|
11
|
2020/21
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
27
|
20
|
11
* Количество соперников, которым забил игрок.
На счету Агаларова 19 из 27 голов «Уфы» в чемпионате. Лидер бомбардирской гонки записал на свой счет более 70 процентов мячей своей команды и практически гарантировал себе рекорд турнира. Команда лишит своего лидера достижения, если в последнем туре забьет «Рубину» более пяти мячей. Ранее отметку в 50 процентов преодолевали лишь два футболиста «Ростсельмаша» — Дмитрий Кириченко в сезоне-2000 и Александр Маслов в сезоне-1995.
Футболисты с самым высоким процентом голов в команде в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Голы
|
Голы команды
|
%
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
Уфа
|
19
|
27
|
70,37
|
2000
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш
|
14
|
24
|
58,33
|
1995
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
18
|
35
|
51,43
|
1993
|
Виктор Панченко
|
КАМАЗ
|
21
|
45
|
46,67
|
2001
|
Андрей Федьков
|
Сокол
|
14
|
31
|
45,16
|
2016/17
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
18
|
40
|
45,00
|
2001
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш
|
13
|
29
|
44,83
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
19
|
43
|
44,19
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0