Агаларов не забил только московской тройке и повторил результат Азмуна

Гамид Агаларов забил победный гол в ворота «Арсенала» и упрочил лидерство снайперской гонке чемпионата России.

Туляки стали 12-й командой, которой в нынешнем сезоне не удалось сдержать форварда «Уфы» хотя бы в одной из игр. 21-летний нападающий не смог огорчить только три московских клуба — ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак».

Агаларов повторил лучший результат премьер-лиги за последние 10 лет, который в прошлом сезоне установил Сердар Азмун. В матчах с 13 соперниками после перехода на систему «осень-весна» отличался лишь Сейду Думбья. Рекорд чемпионата принадлежит Олегу Веретенникову, который в 1993 и 1996 годах забивал 14 командам.

Футболисты, забившие 11 и более соперникам за сезон после перехода на систему «осень-весна»

Сезон Игрок Команда Матчи Голы Соперники* 2011/12 Сейду Думбья ЦСКА 42 28 13 2020/21 Сердар Азмун Зенит 24 19 12 2021/22 Гамид Агаларов Уфа 28 19 12 2011/12 Александр Кержаков Зенит 32 23 11 2013/14 Сейду Думбья ЦСКА 22 18 11 2013/14 Юра Мовсисян Спартак 27 16 11 2014/15 Халк Зенит 28 15 11 2015/16 Федор Смолов Краснодар 29 20 11 2015/16 Квинси Промес Спартак 30 18 11 2015/16 Халк Зенит 27 17 11 2016/17 Федор Смолов Краснодар 22 18 11 2017/18 Квинси Промес Спартак 26 15 11 2020/21 Артем Дзюба Зенит 27 20 11

* Количество соперников, которым забил игрок.

На счету Агаларова 19 из 27 голов «Уфы» в чемпионате. Лидер бомбардирской гонки записал на свой счет более 70 процентов мячей своей команды и практически гарантировал себе рекорд турнира. Команда лишит своего лидера достижения, если в последнем туре забьет «Рубину» более пяти мячей. Ранее отметку в 50 процентов преодолевали лишь два футболиста «Ростсельмаша» — Дмитрий Кириченко в сезоне-2000 и Александр Маслов в сезоне-1995.

Футболисты с самым высоким процентом голов в команде в чемпионатах России