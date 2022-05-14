«Ахмат» — «Крылья Советов»: Шелия отбил пенальти после удаления Семенова
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия отбил пенальти в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
Голкипер отразил удар Юрия Горшкова на 60-й минуте.
Пенальти в ворота грозненцев был назначен после фола защитника Андрея Семенова в своей штрафной. Футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
За 6 минут до пенальти форвард «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче.
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