«Ахмат» — «Крылья Советов»: Шелия отбил пенальти после удаления Семенова

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия отбил пенальти в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Голкипер отразил удар Юрия Горшкова на 60-й минуте.

Пенальти в ворота грозненцев был назначен после фола защитника Андрея Семенова в своей штрафной. Футболист получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

За 6 минут до пенальти форвард «Ахмата» Мохамед Конате открыл счет в матче.