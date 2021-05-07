Актер и болельщик «Локомотива» Баринов поделился ожиданиями от матча против «Динамо»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча «Локомотива» против «Динамо» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Локомотиву» придется очень тяжело. Хочется понять, как команда пережила это поражение. Победная серия прервалась. Как говорят: чем сильнее сила удара, тем длиннее отскок. Я надеюсь, что справимся. Матч будет очень принципиальным. Уверен, игроки не забыли встречу в первом круге. Тогда залетело всё, что можно. Должны отомстить завтра. Всё зависит от того, какую тактику изберут тренеры", — сказал Баринов «СЭ».

Также Баринов отметил, что «Спартак» сейчас является фаворитом в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов.

«Конечно, календарь у них легче. Поэтому, думаю, «Спартак» имеет большие шансы на второе место. Если завтра проиграем, можем вообще без всего остаться, не только без Лиги чемпионов. Посмотрим», — сказал Баринов «СЭ».

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет на «Арене Химки» завтра, 8 мая. Начало матча в 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)