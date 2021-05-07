Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Актер и болельщик «Локомотива» Баринов поделился ожиданиями от матча против «Динамо»

13:27
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча «Локомотива» против «Динамо» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Локомотиву» придется очень тяжело. Хочется понять, как команда пережила это поражение. Победная серия прервалась. Как говорят: чем сильнее сила удара, тем длиннее отскок. Я надеюсь, что справимся. Матч будет очень принципиальным. Уверен, игроки не забыли встречу в первом круге. Тогда залетело всё, что можно. Должны отомстить завтра. Всё зависит от того, какую тактику изберут тренеры", — сказал Баринов «СЭ».

Также Баринов отметил, что «Спартак» сейчас является фаворитом в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов.

«Конечно, календарь у них легче. Поэтому, думаю, «Спартак» имеет большие шансы на второе место. Если завтра проиграем, можем вообще без всего остаться, не только без Лиги чемпионов. Посмотрим», — сказал Баринов «СЭ».

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» пройдет на «Арене Химки» завтра, 8 мая. Начало матча в 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

Локомотив — Динамо

Опрос

проголосовало: 18468
Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Александр Шлеменко — Марсио Сантос, трансляция боя AMC Fight Nights 101
Главный тренер юниорской сборной Канады рассказал о победе в финале ЮЧМ-2021 над Россией
«Сейчас я в лучшем клубе России, но хотел бы когда-нибудь вернуться в Европу». Большое интервью защитника «Зенита» Вячеслава Караваева
Ракицкий может покинуть «Зенит», клуб уже нашел ему замену в «Галатасарае»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры