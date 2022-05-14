«Ростов» — «Химки»: Мирзов отыграл один гол в концовке матча

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отыграл один гол в конце матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 1:2.

На 90+5-й минуте футболист убежал в контратаку и пробил по чужим воротам, после чего мяч отрикошетил от защитника ростовчан и попал в сетку.

28-летний Мирзов забил третий гол в сезоне-2021/22. Матч с «Ростовом» стал для россиянина 24-м в нынешнем розыгрыше РПЛ.