«Ростов» — «Химки»: Мирзов отыграл один гол в концовке матча
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов отыграл один гол в конце матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 1:2.
На 90+5-й минуте футболист убежал в контратаку и пробил по чужим воротам, после чего мяч отрикошетил от защитника ростовчан и попал в сетку.
28-летний Мирзов забил третий гол в сезоне-2021/22. Матч с «Ростовом» стал для россиянина 24-м в нынешнем розыгрыше РПЛ.
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|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|3 : 3
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|2 : 1
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
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|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
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|Г
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Гамид Агаларов
Уфа
|19
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|
Дмитрий Полоз
Ростов
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|
|
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Динамо
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|
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|
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Далер Кузяев
Зенит
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Спартак
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|4
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Горан Чаушич
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Гжегож Крыховяк
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