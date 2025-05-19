«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в рамках 29-го тура РПЛ в понедельник, 19 мая. Дерби состоится на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матч покажут в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

19 мая 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)

По результатам 28 туров премьер-лиги красно-зеленые набрали 49 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Армейцы с 55 баллами располагаются на третьей строчке чемпионата.