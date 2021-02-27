РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — ЦСКА: Крыховяк отличился шикарным дальним ударом

19:43
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк отличился в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Поляк увеличил преимущество хозяев — 2:0.

«Локо» провел быструю атаку. Крыховяк прошел с мячом до линии штрафной и нанес неотразимый дальний удар под перекладину.

Локомотив — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур. Возвращение после зимы




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир