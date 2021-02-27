Семак прокомментировал травму вратаря «Зенита» Кержакова
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2) высказался о повреждении голкипера Михаила Кержакова в первом тайме.
— Что произошло в концовке? Почему не хватило концентрации.
— Скорее, мы недоработали момент после рикошета, неожиданного для многих. Это абсолютно естественно, что нужно было доработать и не выключаться из ситуации. Ребята посчитали ситуацию простой, и что мяч должен полететь мимо. Но рикошет от ноги Караваева отлетел туда, где наших игроков, к сожалению, не было.
— Что с Кержаковым?
— Хорошего мало. Какое-то время пропустит. Какое точно — узнаем после обследования, — сказал Семак.
(Гоша Чернов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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