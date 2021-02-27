Семак прокомментировал травму вратаря «Зенита» Кержакова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2) высказался о повреждении голкипера Михаила Кержакова в первом тайме.

— Что произошло в концовке? Почему не хватило концентрации.

— Скорее, мы недоработали момент после рикошета, неожиданного для многих. Это абсолютно естественно, что нужно было доработать и не выключаться из ситуации. Ребята посчитали ситуацию простой, и что мяч должен полететь мимо. Но рикошет от ноги Караваева отлетел туда, где наших игроков, к сожалению, не было.

— Что с Кержаковым?

— Хорошего мало. Какое-то время пропустит. Какое точно — узнаем после обследования, — сказал Семак.

(Гоша Чернов)