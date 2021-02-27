Ловрен: «Возможно, «Зенит» своей игрой не заслужил победу»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ничью с «Ростовом» в 20-м туре Тинькофф-РПЛ (2:2). Дончане доигрывали матч вдесятером, но смогли отыграться и отобрать у петербуржцев очки.
«Я в растерянности, потому что сегодня все было в наших руках, но мы сами допустили ошибки, — цитирует официальный сайт «Зенита» Ловрена. — Сегодня мы играли против 10 игроков соперника и нам нужно понять, почему мы так прижались к своим воротам. Видимо, поэтому и пропустили гол на последних минутах. Кроме того, сегодня у нас было очень много моментов, чтобы забить, но мы их не реализовали. Возможно, своей игрой мы не заслужили победу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-27-deyan-lovren-my-dolzhny-izvlekat-uroki-ne-tolko-iz-pobed-no-takzhe-iz-neudach.htm
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