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Ловрен: «Возможно, «Зенит» своей игрой не заслужил победу»

19:51
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ничью с «Ростовом» в 20-м туре Тинькофф-РПЛ (2:2). Дончане доигрывали матч вдесятером, но смогли отыграться и отобрать у петербуржцев очки.

«Я в растерянности, потому что сегодня все было в наших руках, но мы сами допустили ошибки, — цитирует официальный сайт «Зенита» Ловрена. — Сегодня мы играли против 10 игроков соперника и нам нужно понять, почему мы так прижались к своим воротам. Видимо, поэтому и пропустили гол на последних минутах. Кроме того, сегодня у нас было очень много моментов, чтобы забить, но мы их не реализовали. Возможно, своей игрой мы не заслужили победу».

Зенит — Ростов

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-02-27-deyan-lovren-my-dolzhny-izvlekat-uroki-ne-tolko-iz-pobed-no-takzhe-iz-neudach.htm

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