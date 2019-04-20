"Локомотив" – ЦСКА: Хеведес открыл счет в матче

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес открыл счет в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. "СЭ" ведет онлайн-трансляцию встречи.

31-летний немецкий футболист выскочил под фланговый навес нападающего "Локомотива" Федора Смолова и переправил мяч в дальний угол ворот голкипера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева​.

​ЦСКА располагается на четвертом месте с 40 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 42 баллами занимает вторую строчку.

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