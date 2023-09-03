«Локомотив» — «Балтика»: Дзюба не был в офсайде, гол засчитан правильно. Что судьи изучали три минуты?

На 17-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Балтика» Антон Миранчук удвоил счет. Гол следовало засчитать, так как никаких нарушений в ходе атаки железнодорожников не случилось.

Видеоассистенты Роман Галимов и Дмитрий Чельцов, как и положено, начали проверку. Но она почему-то затянулась почти на три минуты. В течение этого промежутка времени арбитр Артем Любимов даже успел отменить взятие ворот, показав, что кто-то из железнодорожников оказался в положении «вне игры».

Арбитр Артем Любимов. Фото Скриншот из трансляции

Арбитр Артем Любимов. Фото Скриншот из трансляции

На самом деле в ходе атаки в момент передачи партнера Артем Дзюба действительно забежал за линию офсайда.

Фото Скриншот из трансляции

Но само по себе нахождение за этой линией не считается нарушением правил. Нападающий «Локомотива» не вмешивался в игру и никак не мешал Александру Жирову, который сыграл в мяч. Дзюба находился на удалении от этого защитника.

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

Непонятно, что же тогда так долго изучали видеоассистенты и почему Любимов на несколько секунд оставил счет 1:0 в силе и не засчитал взятие ворот.

Арбитр Артем Любимов. Фото Скриншот из трансляции

Арбитр Артем Любимов. Фото Скриншот из трансляции

В итоге решение принято верное: судья исправился и указал на центр поля.