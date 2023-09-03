Билялетдинов: «Если «Спартак» поменяет тренера, то можно считать, что полсезона «коту под хвост»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов оценил вероятность отставки главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю, сколько руководство клуба будет его терпеть. Сейчас черная полоса наступила из не очень удачных матчей. Сейчас выиграют пару игр и все забудется. Реален ли приход Черчесова в «Спартак»? Не знаю, он сейчас без работы. Во-первых, это не только, что тренер пришел новый. В связи с этим новый вектор команды и так далее. Просто сейчас если менять что-то кардинально, то это полсезона коту под хвост. Даже с таким специалистом, как Черчесов, все равно нужно будет разобраться в ситуации, а это требует времени», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова Билялетдинова.

2 сентября «Спартак» уступил «Краснодару» в матче 7-го тура чемпионата России со счетом 0:2. Красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков. В 8-м туре «Спартак» встретится с «Сочи».