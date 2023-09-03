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Сегодня, 16:04

«Локомотив» — «Балтика: хозяева выигрывают с разгромным счетом после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» на своем поле обыгрывает «Балтику» после первого тайма в матче 7-го тура РПЛ — 3:0.

На 9-й минуте счет открыл Артем Дзюба. 8 минут спустя отличился Антон Миранчук. На 34-й минуте счет до разгромного довел Дмитрий Баринов.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 15:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Балтика

Футбол
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
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Урал – Ахмат
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Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ростов – Динамо
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

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Оренбург

 5 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

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