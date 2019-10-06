«Локомотив» — «Арсенал»: все голы матча
14:46
Все голы матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал».
На девятой минуте Эдер вывел хозяев вперед.
? Эдер забивает свой третий мяч в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #ЛокоАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Кангва на 11-й минуте восстановил равновесие.
? Быстрый ответ «Арсенала» в исполнении Эванса Кангва.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #ЛокоАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ» https://t.co/I5YLUJpUQe
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