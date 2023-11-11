«Локомотив» — «Ахмат»: Сулейманов вывел хозяев вперед
«Локомотив» вышел вперед в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:1.
На 81-й минуте Тимур Сулейманов отличился с передачи Ильи Самошникова. Оба игрока вышли на замену на 69-й минуте.
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|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
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ЦСКА
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Квинси Промес
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