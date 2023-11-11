«Локомотив» — «Ахмат»: Сулейманов вывел хозяев вперед

«Локомотив» вышел вперед в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:1.

На 81-й минуте Тимур Сулейманов отличился с передачи Ильи Самошникова. Оба игрока вышли на замену на 69-й минуте.