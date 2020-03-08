На 37-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой Исмаэла.

Арбитр Кирилл Левников с той позиции, на которой он находился, не мог видеть деталей случившегося. Вмешался видеоарбитр Алексей Еськов — уже вскоре судья отправился к монитору изучать видеозапись. Достаточно быстро было принято решение: пенальти не назначать, возобновить игру угловым ударом.

Вердикт рефери можно поддержать: рука Исмаэла находилась в естественном положении, он пытался убрать ее за спину. Оснований для наказания игрока 11-метровым ударом нет. (Александр Бобров)