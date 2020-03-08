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«Локомотив» — «Ахмат»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?

8 марта 2020, 20:14
Эпизод матча 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат». Эпизод матча 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат». Эпизод матча 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат». Эпизод матча 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат».
Эпизод матча 21-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат».
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На 37-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ахмат» в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой Исмаэла.

Арбитр Кирилл Левников с той позиции, на которой он находился, не мог видеть деталей случившегося. Вмешался видеоарбитр Алексей Еськов — уже вскоре судья отправился к монитору изучать видеозапись. Достаточно быстро было принято решение: пенальти не назначать, возобновить игру угловым ударом.

Вердикт рефери можно поддержать: рука Исмаэла находилась в естественном положении, он пытался убрать ее за спину. Оснований для наказания игрока 11-метровым ударом нет. (Александр Бобров)

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