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4 сентября, 18:00

Федотов объяснил раннюю замену Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру полузащитника Хорхе Карраскаля в матче 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Во втором тайме ЦСКА задушил «Крылья», но в последние 10 минут закончились силы, или команда захотела сохранить счет?

— Был скользкий счет, надо до конца сохранять концентрацию и как можно дольше не отдавать мяч сопернику. Так получается не всегда. Нам еще есть, над чем работать, в частности над психологическим состоянием именно в такие периоды. Соперник тоже использует это время с пользой для себя — они снимают защитника, усиливают давление за счет длинных передач. Такие минуты всегда непросты для любых команд.

— Вы рано заменили Карраскаля. На следующий матч он выйдет с первых минут?

— Не надо бежать впереди поезда. Бывают такие моменты, когда что-то не получается. Замена произошла после желтой карточки на ровном месте, она не была обоснованна. Мы увидели эту неровность у Хорхе в связи с тем, что многое не получалось. Это одна из проблем, что вверху мы цепляли мало мячей. А те, кто цеплял, быстро терял. Выйдет ли он с первых минут в следующей игре — покажет трудовая неделя. Всегда есть, над чем думать. Футболист должен анализировать, и мы вместе с командой тоже.

— Ермаков прибавляет с каждым матчем. Еще несколько недель назад в центральной зоне был недобор футболистов, а теперь, кажется, даже перебор. Как вы прокомментируете эту приятную головную боль?

— Есть еще много других позиций, футболисты взаимозаменяемые. У нас конкуренция, но перебора никакого нет. Просто есть группа футболистов, нацеленных на атаку. Лидерам команды тоже нужна передышка. В этом плане мы имеем хороший баланс, не видим перегруза в центральной линии.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vladimir-fedotov-v-ocherednoy-raz-khochetsya-posetovat-na-realizatsiyu/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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