«Локомотив» — «Ахмат»: Лысов и Камано выйдут в стартовом составе
17:11
В матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» примет «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд.
За «Локо» в основе дебютирует новичков команды полузащитник Франсуа Камано.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Лысов, Мурило, Жемалетдинов, Ан.Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Камано, Эдер.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Рыбус, Сильянов, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Мосифов, Смолов, Лисакович.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Х.Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Харин, А.Кадыров, Мелкадзе.