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«Локомотив» — «Ахмат»: Лысов и Камано выйдут в стартовом составе

17:11
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В матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» примет «Ахмат». Стали известны стартовые составы команд.

За «Локо» в основе дебютирует новичков команды полузащитник Франсуа Камано.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Лысов, Мурило, Жемалетдинов, Ан.Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Камано, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Рыбус, Сильянов, Райкович, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Мосифов, Смолов, Лисакович.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Х.Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Харин, А.Кадыров, Мелкадзе.

Локомотив — Ахмат

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