"Локо" предложил Гильерме контракт на 1,9 миллиона евро в год, игрок его не подписал

По информации "СЭ", "Локомотив" предлагал вратарю Гильерме новый контракт – футболист его не подписал. Договор с клубом у русского бразильца истекает в декабре.

Железнодорожники предложили 33-летнему голкиперу контракт сроком на один год с зарплатой в размере 1,9 миллиона евро в год и возможностью пролонгации еще на сезон, но вратарь его не подписал. Интерес к Гильерме проявляет "Спартак". (Сергей Егоров)

Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В составе красно-зеленых он становился чемпионом России-2017/18, а также трижды выигрывал Кубок страны.

В минувшем сезоне Гильерме провел 45 матчей за "Локо", в которых пропустил 45 голов.

"Спартак" хочет подписать Гильерме

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