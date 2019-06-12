"Спартак" хочет подписать Гильерме

Инсайды "СЭ" о вратарской позиции в "Спартаке".

По информации "СЭ", "Спартак" намерен воспользоваться ситуацией, которая сложилась у вратаря Гильерме (33 года) с переподписанием контракта с "Локомотивом".

У голкипера, имеющего российское гражданство и выступающего за сборную нашей страны, пока не складываются дела с продлением договора с железнодорожниками – клуб резонно считает требования вратаря по контракту (3 миллиона евро подписной бонус и зарплата около 3 миллионов евро) завышенной. Голкипер хорошо себя проявляет в чемпионате страны, но в Лиге чемпионов сыграл в целом неудачно – 12 пропущенных мячей в шести матчах.

Контракт с "Локомотивом" у русского бразильца истекает в декабре и вскоре Гильерме может начать переговоры о новом договоре с другими клубами.

"Спартак" намерен укрепить вратарскую позицию – ранее клуб уже практически решил вопрос с трансфером голкипера Левашова (27 лет) из тульского "Арсенала": по контракту с туляками вратарь может уйти за фиксированную сумму отступных равную миллиону евро.

Сейчас на рынок вышел Гильерме, и красно-белые могут договориться с ним. В то же время у клуба на контракте в первой команде есть Ребров (35 лет, контракт еще на год), Селихов (25 лет, контракт еще на два года), Максименко (21 год, контракт еще на два года). Очевидно, кому-то из них предстоит искать новую команду. Не исключен вариант, при котором в аренду отправится не Максименко, а Селихов (вариант с "Крыльями").

Что касается "Локо", где образуется вратарская вакансия, то клуб располагает Медведевым (24 года, в истекшем сезоне не провел за команду ни одного официального матча) и Коченковым (32 года, контракт истек). Кроме того, не исключен вариант, при котором "Локо" решит выкупить контракт Левашова. (Сергей Егоров)