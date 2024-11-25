Логашов допустил, что Рагнар Сигурдссон в будущем может возглавить команду из России

Бывший игрок «Ростова» Арсений Логашов в комментарии «СЭ» рассказал о перспективах тренерской карьеры экс-защитника желто-синих Рагнара Сигурдссона.

«У него большое тренерское будущее. Он с энтузиазмом смотрит на это. Будет классно, если Рагнар получит российское гражданство — и, мало ли, возглавит какую-нибудь русскую команду», — сказал Логашов «СЭ».

Сигурдссон играл в «Краснодаре» с 2014 по 2016 год, в 2017 выступал за «Рубин», а также за «Ростов» с 2018 по 2020 год. В январе 2022 года исландец завершил профессиональную карьеру.

Александр Абустин