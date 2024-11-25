Логашов — о Сигурдссоне: «Когда он приезжает в Россию, то всегда говорит, что не хочет уезжать»

Бывший игрок «Ростова» Арсений Логашов в комментарии «СЭ» рассказал об отношении экс-защитника команды Рагнара Сигурдссона к России.

«Мы до сих дружим и очень близко общаемся. Я даже с некоторыми русскими ребятами так много не общаюсь, как с ним. Про него только положительные эмоции и впечатления, как от человека и личности. У него русская жена, дети говорят уже на трех языках...

Каждый раз, когда Сигурдссон приезжает в Россию, говорит, что не хочет уезжать. Ему очень нравится наша страна, культура и люди. Знаете, он не только хороший футболист, но и очень хороший человек. Рагнар позвал меня на свою свадьбу, я у него буду как шафер. Когда он в России, мы проводим много времени вместе», — сказал Логашов «СЭ».

Сигурдссон играл в «Краснодаре» с 2014 по 2016 год, в 2017 выступал за «Рубин», а также за «Ростов» с 2018 по 2020 год.

Александр Абустин