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Сегодня, 21:10

Логашов — о Сигурдссоне: «Когда он приезжает в Россию, то всегда говорит, что не хочет уезжать»

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Бывший игрок «Ростова» Арсений Логашов в комментарии «СЭ» рассказал об отношении экс-защитника команды Рагнара Сигурдссона к России.

«Мы до сих дружим и очень близко общаемся. Я даже с некоторыми русскими ребятами так много не общаюсь, как с ним. Про него только положительные эмоции и впечатления, как от человека и личности. У него русская жена, дети говорят уже на трех языках...

Каждый раз, когда Сигурдссон приезжает в Россию, говорит, что не хочет уезжать. Ему очень нравится наша страна, культура и люди. Знаете, он не только хороший футболист, но и очень хороший человек. Рагнар позвал меня на свою свадьбу, я у него буду как шафер. Когда он в России, мы проводим много времени вместе», — сказал Логашов «СЭ».

Сигурдссон играл в «Краснодаре» с 2014 по 2016 год, в 2017 выступал за «Рубин», а также за «Ростов» с 2018 по 2020 год.

Александр Абустин

Арсений Логашов
Рагнар Сигурдссон
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Очередное заседание исполкома РФС состоится 29 ноября

Логашов допустил, что Рагнар Сигурдссон в будущем может возглавить команду из России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

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