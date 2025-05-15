Газзаев высоко оценил работу Николича: «Нравится, что Марко доверяет молодым»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера армейцев Марко Николича.

«Я еще на первом этапе его работы в ЦСКА, когда все шло сложно, сказал, что тренеру нужно дать время. Сейчас видно, что Николич вполне справляется со своими обязанностями. ЦСКА показывает качественную игру. Мне нравится, что Марко доверяет молодым игрокам. Для нас сейчас это очень важно. Николич — тренер на долгие годы? Сложно сказать. Все-таки тренеры работают по принципу: есть результат — продолжаешь, нет — увольняют. Яркий пример тому недавняя отставка Лички», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА по итогам двух матчей с «Зенитом» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов». Суперфинал пройдет 1 июня в Лужниках.

В РПЛ после 28 туров армейцы идут третьими.