Литвинова признали лучшим игроком «Спартака» в марте

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признан лучшим игроком команды в марте, сообщает пресс-служба красно-белых.

21-летний россиянин набрал 44 процента голосов и обошел Квинси Промеса (37 процентов) и Кристофера Мартинса Перейру (11 процентов), занявших второе и третье места соответственно.

В марте Литвинов провел 4 матча за «Спартак», отметившись двумя забитыми мячами. Всего в текущем сезоне на его счету 26 матчей, 3 гола и 3 результативные передачи.