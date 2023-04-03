Чернышов: «Пока у «Ростова», «Спартака» и ЦСКА примерно равные шансы на серебро»
Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил шансы «Ростова» забрать по итогам сезона серебряные медали чемпионата России.
«Ростов» преподносит сюрприз, мало кто от них ожидал таких результатов в текущем сезоне. Их считали крепкими середняками, но Валерий Карпин проводит хорошую работу, объединил ребят и внушил им, что они могут добиваться высоких результатов. Он ведь был максималистов во время игровой карьеры, остался им и сейчас. Не любитель давать прогнозы, случится тут может все, что угодно. Тут даже за одну минуту клубы умудряются Лигу чемпионов выиграть. У команд еще есть время, чтобы улучшить свои показатели в турнирной таблице. «Спартак» вот забуксовал и отдал свое второе место «Ростову». Но красно-белые вряд ли сдадутся просто так. Сейчас ведь даже тот же ЦСКА выступает не так стабильно, был ряд провальных игр. Кто будет более стабилен в оставшихся матчах, тот и финиширует в итоге за «Зенитом». Пока у «Ростова», «Спартака» и ЦСКА примерно равные шансы на это», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.
«Ростов» с 44 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 41-м баллом идет третьим, а ЦСКА располагается на четвертой строчке. У «армейцев» 38 набранных очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4