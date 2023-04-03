Бушманов заявил, что сейчас «Спартак» играет ниже своих возможностей

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов предположил, кто займет второе место по итогам сезона.

«В первой части сезона «Спартак» был явным фаворитом в борьбе за второе место, но сейчас команда играет не так убедительно, как осенью. Они играют ниже своих возможностей, но впереди 9 туров, все может поменяться. Что касается «Ростова», они не показывают какого-то яркого футбола, но свои очки набирают, это плюс команде Карпина. Преимущество «Ростова» — стабильность, они все в команде друг друга знают. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Самая интересная борьба нас ожидает за серебро», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур. Лидирует — «Зенит» (51 очко). Второе место занимает «Ростов» (44 очка).