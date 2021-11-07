Литвинов прокомментировал свое удаление в матче «Спартак» — «Локомотив»
Литвинов извинился перед «Спартаком» за свое удаление в матче с «Локомотивом»
21:50
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о своем удалении в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«У всех бывают ошибки. Понимаю, что я серьезно подставил. Слава богу, что команда смогла исправить мою ошибку. Правда извиняюсь за этот момент, не смог сдержать эмоции. Пытался отдать все силы и помочь команде», — сказал Литвинов «СЭ».
20-летний российский футболист был удален на 35-й минуте матча с «Локомотивом», получив две желтые карточки.
«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) располагается на четвертой строчке.
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