Баринов считает, что удаление Литвинова спасло «Спартак» от поражения в матче с «Локомотивом»
21:40
Болельщик «Локомотива», известный актер Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).
«Считал, что «Локомотив» должен был выиграть. У «Спартака» было удаление, их это и спасло. После него они стали играть», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) остался на четвертой строчке.
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