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Баринов считает, что удаление Литвинова спасло «Спартак» от поражения в матче с «Локомотивом»

21:40
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Болельщик «Локомотива», известный актер Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» ничью в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Считал, что «Локомотив» должен был выиграть. У «Спартака» было удаление, их это и спасло. После него они стали играть», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает 9-е место в РПЛ. «Локомотив» (25 баллов) остался на четвертой строчке.

Спартак — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры