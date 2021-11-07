Агент Паоло Ваноли ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком»
21:51
Андреа Д'Амико, агент тренера Паоло Ваноли, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении итальянца на пост главного тренера в «Спартаке».
«Ваноли будет новым тренером «Спартака»? Это ложь! «Спартак» не контактировал с Паоло. Так же, как и со мной», — сказал Дамико «СЭ».
Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Итальянский специалист долгое время работал в штабе Антонио Конте.
«Спартак» с 19 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
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