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Агент Паоло Ваноли ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком»

21:51
Паоло Ваноли. Фото Getty Images
Паоло Ваноли. Фото Getty Images
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Андреа Д'Амико, агент тренера Паоло Ваноли, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении итальянца на пост главного тренера в «Спартаке».

«Ваноли будет новым тренером «Спартака»? Это ложь! «Спартак» не контактировал с Паоло. Так же, как и со мной», — сказал Дамико «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Итальянский специалист долгое время работал в штабе Антонио Конте.

«Спартак» с 19 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Артем Бухаев все материалы автора

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