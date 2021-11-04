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Литвинов признан лучшим игроком «Спартака» в октябре по версии болельщиков

14:44
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признан лучшим игроком команды по итогам октября по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.

«Хочу поблагодарить всех за эту награду. Воспринимаю ее как аванс. Понимаю, что пока не до конца соответствую этому званию, многое еще нужно улучшать. Сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать доверие болельщиков и принести пользу клубу!» — сказал Литвинов.

За 20-летнего хавбека проголосовало 53 процента болельщиков. В октябре Литвинов провел пять матчей в стартовом составе, в которых отметился голом и результативной передачей.

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Сергей Разин все материалы автора

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