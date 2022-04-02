Лоськов назвал заслуженной победу «Локомотива» над «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов назвал заслуженной победу над «Спартаком» (1:0) в рамках 23-но тура Тинькофф РПЛ. Он также отметил, что погодные условия сказались на игре.

«Хотел бы поздравить ребят с победой, поблагодарить их за самоотдачу. Погодные условия были плохие, во втором тайме стало лучше. Второй тайм стал больше напоминать футбол.

Игра шла до гола, в этот раз забили мы, и победили. По-моему, заслуженно", — заявил Лоськов.

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» занимает десятое место, у команды 27 очков после 23 встреч.