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Личка: «Сказал Тюкавину: «Три не забивай, а то Аршавин тебя купит в «Зенит»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал дубль нападающего Константина Тюкавина в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2).

— Идут разговоры, что Тюкавиным интересуется «Зенит». Совпадение, что оформил дубль?

— Это наша работа, работаем в большом футболе. Тут всегда будут разговоры и слухи. Я не принимаю, кто и что говорит. Когда будет предложение на стол — это другое. Слухи будут. Когда мы ехали, я вчера разговаривал с Тюкой и попросил его забить. Он сказал, что забьет три, но я сказал: «Нет, три не надо, тогда тебя купит Андрей Аршавин в «Зенит».

Слухи про Сазонова? То же самое, что и у Захаряна. Его отправляют в разные клубы, постоянно слухи. Саба получил травму, в пятницу приступил к тренировкам с командой. Мы взяли его с собой сначала туристом, готовиться к «Краснодару», но решили выпустить его. У «Зенита» вышел Алип, мы решили усилить игру на втором этаже. Понимали, что будет много подач с флангов, и он нам может в этом помочь. То, что будет дальше — увидим. Пока такая ситуация.

Андрей Аршавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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1
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2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
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 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
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 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
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 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
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 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
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 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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