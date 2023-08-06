Личка: «Сказал Тюкавину: «Три не забивай, а то Аршавин тебя купит в «Зенит»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал дубль нападающего Константина Тюкавина в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (3:2).
— Идут разговоры, что Тюкавиным интересуется «Зенит». Совпадение, что оформил дубль?
— Это наша работа, работаем в большом футболе. Тут всегда будут разговоры и слухи. Я не принимаю, кто и что говорит. Когда будет предложение на стол — это другое. Слухи будут. Когда мы ехали, я вчера разговаривал с Тюкой и попросил его забить. Он сказал, что забьет три, но я сказал: «Нет, три не надо, тогда тебя купит Андрей Аршавин в «Зенит».
Слухи про Сазонова? То же самое, что и у Захаряна. Его отправляют в разные клубы, постоянно слухи. Саба получил травму, в пятницу приступил к тренировкам с командой. Мы взяли его с собой сначала туристом, готовиться к «Краснодару», но решили выпустить его. У «Зенита» вышел Алип, мы решили усилить игру на втором этаже. Понимали, что будет много подач с флангов, и он нам может в этом помочь. То, что будет дальше — увидим. Пока такая ситуация.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
12
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
13
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
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|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0