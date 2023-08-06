Тимощук — о матче с «Динамо»: «Первый тайм практически провалили, что договаривались, ничего не выполнили»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

«К сожалению, старт матча нам не удался. Первый тайм практически провалили, что договаривались, ничего не выполнили. В перерыве внесли коррективы, сделали три замены. Второй тайм, думаю, полностью был под нашим контролем как по владению мячом, так и по созданным моментам. К сожалению, допустили ключевые ошибки, которые привели к тому, что не смогли сыграть даже вничью. Проиграли. Надеюсь, для нас и для каждого игрока это будет определенный урок и сигнал к тому, что нужно проявить определенную реакцию на происходящее», — сказал тренер.

«Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».