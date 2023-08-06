«Зенит» будет оспаривать удаление Барриоса в матче с «Динамо»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал удаление хавбека Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

«Будем подавать в комиссию на этот эпизод, наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна — признали, что судья правильно принял решение», — сказал тренер в эфире match.tv.

На 90+4-й минуте арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов удалил игрока за грубую игру на Денисе Макарове.