«Зенит» будет оспаривать удаление Барриоса в матче с «Динамо»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал удаление хавбека Вильмара Барриоса в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).
«Будем подавать в комиссию на этот эпизод, наступ на Клаудиньо в игре с «Ростовом», игра головой, удар Байрамяна — признали, что судья правильно принял решение», — сказал тренер в эфире match.tv.
На 90+4-й минуте арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов удалил игрока за грубую игру на Денисе Макарове.
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|2
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|0
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|
4
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|2
|1
|0
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|7
|
5
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|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
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|1
|1
|1
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|4
|
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|1
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|4
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|1
|1
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|4
|
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|1
|1
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|
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|1
|
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|Ахмат
|2
|0
|0
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|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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