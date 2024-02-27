Личка ответил, как бы отнесся к уходу Скопинцева в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, как бы отреагировал на уход защитника Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

— Если бы Скопинцев перебрался в «Зенит», это был бы большой удар по «Динамо»?

— Скопа — хороший игрок, активный, может играть три игры в неделю, левая нога сильная. Но уход того или иного игрока — никогда не повод для паники. Кроме того, слева всегда может помочь Паршивлюк, есть Маричаль — достаточно быстрый и умный игрок, который способен закрыть эту позицию. Понятно, это не будет Скопинцев, Нико не станет так активно атаковать, но он даст баланс между обороной и нападением.

Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 22 матча за бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

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