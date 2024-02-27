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27 февраля, 15:20

Личка ответил, как бы отнесся к уходу Скопинцева в «Зенит»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Дмитрий Скопинцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, как бы отреагировал на уход защитника Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

— Если бы Скопинцев перебрался в «Зенит», это был бы большой удар по «Динамо»?

— Скопа — хороший игрок, активный, может играть три игры в неделю, левая нога сильная. Но уход того или иного игрока — никогда не повод для паники. Кроме того, слева всегда может помочь Паршивлюк, есть Маричаль — достаточно быстрый и умный игрок, который способен закрыть эту позицию. Понятно, это не будет Скопинцев, Нико не станет так активно атаковать, но он даст баланс между обороной и нападением.

Скопинцев выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 22 матча за бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
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