Келлвен: «Федотов — хороший тренер. Он для нас как батя»

Защитник ЦСКА Келлвен оценил работу главного тренера армейского клуба Владимира Федотова.

«Он очень хороший тренер. Мы не говорим с ним на одном языке, но у нас есть переводчики Максим и Влад, они всегда рядом. Тренер для нас как батя, как отец. Он постоянно шутит, в хорошем смысле прикалывается», — приводит слова Келлвена «РБ Спорт».

Федотов стал возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под руководством российского специалиста команда провела 69 матчей, в которых одержала 36 побед, потерпела 16 поражений и 17 раз сыграла вничью.

После 18 туров ЦСКА идет на 8-м месте, набрав 28 очков. 2 марта армейцы сыграют с «Оренбургом» на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 14.00 мск.