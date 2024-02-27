Андрей Мостовой: «Спартак» неплохо готов, но я надеюсь, что «Зенит» лучше»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о подготовке команды к матчу 19-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Думаю, в ближайшие дни разберем, посмотрим матчи, которые они провели на сборах. Мы знаем их результаты, знаем, что они выиграли международный турнир с хорошим результатом. Наверное, они тоже неплохо готовы, но я надеюсь, что мы лучше», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

Матч 19-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта и начнется в 19.30 мск.

Петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице с 36 очками, красно-белые идут на 5-й строчке с 30 очками.

В нынешнем сезоне 26-летний Мостовой сыграл 15 матчей, в которых забил 2 мяча.