Личка отреагировал на интерес «Лацио» к Захаряну

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал «СЭ» интерес «Лацио» к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

— Сколько человек ждете в качестве усиления? Вы уже посмотрели на команду.

— Это уже секрет, мои отношения с клубом. Я не буду раскрывать, чего хочу.

— Уход Захаряна или Тюкавина будет существенной проблемой?

— На этот вопрос сложно ответить. Они в команде сейчас — играют, контракт идет.

— В «Лацио» не исключили интерес к Захаряну, что вы думаете об этом?

— Эти вещи решает руководство. Я отвечаю за спортивную часть.

23 июля Sport24 сообщил, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

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