В «Спартаке» заявили, что клубу не предлагали услуги полузащитника Наингголана

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал для «СЭ» информацию о том, что клубу был предложен бывший полузащитник «Интера» Раджа Наингголан.

«Спартаку» не предлагали услуги Наингголана», — сказал Малышев «СЭ».

35-летний бельгиец находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был итальянский «СПАЛ», контракт с которым завершился в начале июля. Ранее Наингголан выступал за «Антверпен», «Интер», «Кальяри», «Рому» и «Пьяченцу».