В «Спартаке» заявили, что клубу не предлагали услуги полузащитника Наингголана
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал для «СЭ» информацию о том, что клубу был предложен бывший полузащитник «Интера» Раджа Наингголан.
«Спартаку» не предлагали услуги Наингголана», — сказал Малышев «СЭ».
35-летний бельгиец находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был итальянский «СПАЛ», контракт с которым завершился в начале июля. Ранее Наингголан выступал за «Антверпен», «Интер», «Кальяри», «Рому» и «Пьяченцу».
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|Зенит
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|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
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|1
|1
|0
|0
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|
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|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|0
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|0
|
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|0
|0
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|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
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|0-2
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|2 : 1
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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