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Сегодня, 08:00

Личка — о том, что «Динамо» весной набрало больше всех очков: «Помнить будут только чемпиона»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в прошлом сезоне.

— «Динамо» всегда проваливало весну, а тут первое место по очкам. Приятное достижение?

— По этой статистике можно сказать, что команда сделала шаг вперед. Но, к сожалению, считается только одно — кто на первом месте в таблице после 30 туров. Это «Зенит». Не будут помнить, кто был вторым или третьим — только чемпиона. Поэтому в плане каких-то достижений я не могу быть счастлив. Зато могу быть доволен работой ребят. Или тем, что мы сделали после серии из трех поражений — шестью победами подряд, которые заставили болельщиков поверить в нас. На выезде в Краснодаре было 3 тысячи поклонников клуба, которые создали невероятную атмосферу. Но... Мы возвращаемся к тому же, на чемпионском кубке, к сожалению для нас, будет выбито: «Зенит» (Санкт-Петербург). И там не будет названия «Динамо».

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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