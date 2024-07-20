Личка — о том, что «Динамо» весной набрало больше всех очков: «Помнить будут только чемпиона»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в прошлом сезоне.
— «Динамо» всегда проваливало весну, а тут первое место по очкам. Приятное достижение?
— По этой статистике можно сказать, что команда сделала шаг вперед. Но, к сожалению, считается только одно — кто на первом месте в таблице после 30 туров. Это «Зенит». Не будут помнить, кто был вторым или третьим — только чемпиона. Поэтому в плане каких-то достижений я не могу быть счастлив. Зато могу быть доволен работой ребят. Или тем, что мы сделали после серии из трех поражений — шестью победами подряд, которые заставили болельщиков поверить в нас. На выезде в Краснодаре было 3 тысячи поклонников клуба, которые создали невероятную атмосферу. Но... Мы возвращаемся к тому же, на чемпионском кубке, к сожалению для нас, будет выбито: «Зенит» (Санкт-Петербург). И там не будет названия «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -