Масалитин: «Если Соболев остается в «Спартаке», то он должен быть лидером и на поле, и за его пределами»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин считает, что будущее нападающего Александра Соболева зависит от того, хочет ли он продолжать выступать за красно-белых.
«Главное — его желание. Если он с политикой клуба не согласен, зачем он тогда нужен «Спартаку»? У него была великолепная связка с Промесом — самая результативная после тандема Азмуна и Дзюбы в «Зените». Соболев с Промесом и забивали, и пасовали, и приносили команде много пользы.
Мы не знаем, кто виноват в последних событиях — Соболев, Абаскаль, руководство... Но скандалы еще не довели «Спартак» ни до чего хорошего. Если Соболев остается, то он должен быть лидером и на поле, и за его пределами. А если не хочет играть — ну, будет номер отбывать, получать зарплату. Или сидеть на лавочке. Если он соглашается с условиями, которые ему предлагают, то должен работать, возвращаться в сборную и быть лучшим бомбардиром «Спартака», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0-0
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8
|Рубин
|0
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -