Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:15

Личка — о трех поражениях «Динамо» подряд: «В Екатеринбурге поговорил очень жестко»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о трех поражениях подряд в прошлом сезоне РПЛ.

— Вы упомянули про три поражения подряд. Есть объяснение провалу?

— До этого в чемпионате мы обыграли «Локо» и «Ахмат», и на матч с «Ростовом» вышли уверенными, что так и продолжим, будем спокойно выигрывать. По-профессорски. Но встретили команду, которая оказалась более голодной до побед, более агрессивной, более настроенной на движение и борьбу. Дальше по встрече со «Спартаком» у меня нет никаких претензий по игре. Могли выиграть 2:0, 3:1, полностью владели ситуацией, ничего не позволяли сопернику. К сожалению, случились две индивидуальные ошибки вратаря, это футбол, уступили 1:2. Но вот затем наша реакция, конечно, должна была быть другой, нежели мы увидели в Екатеринбурге. Повторилась история с «Ростовом» — снова вышли с ощущением, что соперник будет обороняться, а мы его настойчиво раскатывать. «Урал» же в сложной ситуации, ему нужны очки, они были агрессивны и на 95-й минуте мы пропустили решающий гол — 1:2.

Тогда казалось, что за 10 дней потеряли все шансы в РПЛ, все, над чем работали 7-8 месяцев. Такое себе позволять нельзя. Сначала я поругал футболистов за встречу с командой Карпина, где мы играли как профессоры и думали, что мы чемпионы мира. Такое я принимаю, это футбол, случается плохой день, раз в три месяца ты можешь провалиться. Но не дважды за 10 дней! Это невозможно. И вот тогда я поговорил уже очень жестко: «Так не борются за чемпионство! Так только из тройки можно вылететь. «Спартак» сейчас играет лучше нас, «Локомотив» — тоже. ЦСКА — рядом. Если продолжим с таким настроем, то будем ниже них всех». Игроки чуть-чуть подумали, и сделали правильные выводы.

Возможно, как раз поражения раскрепостили команду — она успокоилась. Дальше обыграли «Нижний», «Зенит», что придало уверенности в своих силах. Затем две сумасшедшие игры, где мы забили «Сочи» на 95-й минуте и «Балтике» на 99-й. Это уже был совсем другой характер. Да, могли и не забить, но шли до конца и были вознаграждены. А тут и ЦСКА выиграл в Санкт-Петербурге, и у нас появился этот шанс. Убедились — надо работать, биться, искать победу. Само ничего не придет. Через настрой, работу, уверенность в своих силах можно добиться многого.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
Читайте также
«Бордо» может потерять профессиональный статус из-за долгов
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
В МВД Украины назвали основные версии убийства экс-депутата рады Фарион
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
В США вслед за Канадой объявлена вспышка листериоза
Группировка войск «Север» сообщила об отражении атак нацбатальона «Кракен»
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка — о том, что «Динамо» весной набрало больше всех очков: «Помнить будут только чемпиона»

Личка прокомментировал слухи о том, что весной потерял контакт с игроками «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости