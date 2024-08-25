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Сегодня, 21:25

Личка: «Не всегда побеждает та команда, которая играет лучше»

Алина Савинова
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ (0:1).

«Мы проспали первые 5-8 минут, неуверенно вошли в игру. Постепенно мы стали действовать лучше, и в целом сегодня ребята провели игру на хорошем уровне. К сожалению, не получилась реализация. Надо принимать такие поражения — не всегда побеждает та команда, которая играет лучше. Но в спорте все решают голы, и в этом компоненте соперник был лучше», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лички.

Также тренер считает, что «быкам» в этой встрече больше повезло.

«Да, можно сказать, что нам не повезло. Мы не уступили в борьбе и качестве игры. В этих компонентах мы были лучше, но в футболе нужно реализовывать свои моменты», — отметил он.

После шести матчей «Динамо» с 12 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.

Источник: https://fcdm.ru/news/marcel-licka-ne-vsegda-pobezdaet-ta-komanda-kotoraia-igraet-lucse/
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Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
3
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
4
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
16
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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