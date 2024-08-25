Личка: «Не всегда побеждает та команда, которая играет лучше»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в матче 6-го тура РПЛ (0:1).

«Мы проспали первые 5-8 минут, неуверенно вошли в игру. Постепенно мы стали действовать лучше, и в целом сегодня ребята провели игру на хорошем уровне. К сожалению, не получилась реализация. Надо принимать такие поражения — не всегда побеждает та команда, которая играет лучше. Но в спорте все решают голы, и в этом компоненте соперник был лучше», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лички.

Также тренер считает, что «быкам» в этой встрече больше повезло.

«Да, можно сказать, что нам не повезло. Мы не уступили в борьбе и качестве игры. В этих компонентах мы были лучше, но в футболе нужно реализовывать свои моменты», — отметил он.

После шести матчей «Динамо» с 12 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московская команда сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 1 сентября.