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Деменко поделился мнением о влиянии Салиховой на успехи «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о влиянии Заремы Салиховой на успехи «Спартака».

«Салихова говорит, что за два года выиграла все, что было возможно на тот момент? Мы прекрасно понимаем с вами все эти моменты. Был руководитель, это была его супруга. Потом, я так понимаю, супруг выставил как бы генеральным директором Зарему. Я так считаю, у Заремы была должность генерального директора. Сейчас она может в какой-то степени так говорить, потому что сегодня нет результата. Но если мы вспомним, когда Каррера стал чемпионом, там была немного другая позиция. Там Зарема не была задействована. Сейчас «Спартак» взял бронзу, а она — серебро и Кубок России. Конечно, она может говорить о том, что это не максимальный показатель «Спартака». Потому что она видит результаты. Но она не хочет вспоминать, когда «Спартак» стал чемпионом, тогда серебро — это уже провал получается», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

3 мая 2021 года Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета, так как была не согласна с назначением Руя Витории на пост главного тренера команды и с трансферными целями красно-белых. Ее супруг покинул московский клуб в 2022 году. Он управлял «Спартаком» 18 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/demenko-zarema-mozhet-govorit-chto-vyigrala-so-spartakom-vsyo-potomu-chto-segodnya-net-rezultata-319026/
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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