Дубль Комличенко принес «Ростову» разгромную победу над «Динамо» из Самарканда
«Ростов» в товарищеском матче победил самаркандское «Динамо» из Узбекистана — 4:1.
Дублем за ростовчан отметился Николай Комличенко. Форвард реализовал пенальти на 32-й минуте и отличился с игры 2 минуты спустя. Еще по одному голу забили Алексей Миронов (8-я минута) и Имран Азнауров (20-я).
Товарищеские матчи. Клубы
«Ростов» (Россия) — «Динамо» Самарканд (Узбекистан) — 4:1.
Голы: Миронов, 8, Азнауров, 20, Комличенко, 32 — с пенальти, 34.
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