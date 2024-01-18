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Дубль Комличенко принес «Ростову» разгромную победу над «Динамо» из Самарканда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ростов» в товарищеском матче победил самаркандское «Динамо» из Узбекистана — 4:1.

Дублем за ростовчан отметился Николай Комличенко. Форвард реализовал пенальти на 32-й минуте и отличился с игры 2 минуты спустя. Еще по одному голу забили Алексей Миронов (8-я минута) и Имран Азнауров (20-я).

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» (Россия) — «Динамо» Самарканд (Узбекистан) — 4:1.

Голы: Миронов, 8, Азнауров, 20, Комличенко, 32 — с пенальти, 34.

Николай Комличенко
Футбол
ФК Ростов
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