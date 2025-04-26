Лещенко: «Динамо» не лишило «Зенит» шансов на титул»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» впечатлениями от матча бело-голубых против «Зенита» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

«Не думаю, что «Динамо» лишило «Зенит» шансов на титул. В оставшихся матчах питерцы точно наберут 12 очков. А «Краснодар» может еще проиграть пару встреч. Если «Динамо» не поможет в последней игре, то может быть, будет как в прошлом году. Но я считаю, что шансы есть сразу у четырех команд», — сказал Лещенко «СЭ».

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

«Динамо» с 47 очками идет на пятой строчке.

В 27-м туре РПЛ «Зенит» примет «Пари НН» 4 мая, «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре 5 мая.