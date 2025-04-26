«Ростов» — «Локомотив»: хозяева вышли вперед на 25-й минуте

«Ростов» открыл счет в матче 26-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:0.

На 25-й минуте ростовчан вывел вперед полузащитник Кирилл Щетинин. Он отличился после ошибки вратаря железнодорожников Антона Митрюшкина, который отдал неточную передачу на партнера по команде Данила Годяева.

Игра проходит в Ростове-на-Дону. «СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».