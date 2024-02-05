Рианчо — о будущем Джикии: «Спартак» — исторический клуб, он выше тренеров и игроков»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что продление контракта его клиента со «Спартаком» будет невозможно в случае, если Гильермо Абаскаль останется главным тренером команды.

«Спартак» — исторический клуб. Ни один игрок, ни менеджер, ни тренер не стоят над историей клуба. Я уверен, что руководство это знает и примет лучшее решение для клуба. «Спартак» — исторический клуб, он выше тренеров и игроков», — сказал Рианчо «СЭ».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.