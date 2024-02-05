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5 февраля, 23:43

Рианчо — о будущем Джикии: «Спартак» — исторический клуб, он выше тренеров и игроков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что продление контракта его клиента со «Спартаком» будет невозможно в случае, если Гильермо Абаскаль останется главным тренером команды.

«Спартак» — исторический клуб. Ни один игрок, ни менеджер, ни тренер не стоят над историей клуба. Я уверен, что руководство это знает и примет лучшее решение для клуба. «Спартак» — исторический клуб, он выше тренеров и игроков», — сказал Рианчо «СЭ».

 
Георгий Джикия. Ультиматум агента Джикии — новый удар по «Спартаку». А ведь были шансы побиться с «Зенитом»

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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 15 1 5
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